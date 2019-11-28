Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов. Он заявил это на заседании правительства.
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Медведев считает разумным сокращение количества надзорных органов

Коммерсантъ06:04

Силуанов предложил правительству рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов

ТАСС05:05

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

РБК05:36

Медведев допустил объединение контрольных и надзорных органов

REGNUM05:25

Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов

Интерфакс05:23

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Ведомости05:59

Силуанов предложил сократить число наздорных органов

РИА Новости05:51
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Вашингтон
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Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
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Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге

Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
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Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»

На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
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Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
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Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
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Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

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В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
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Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
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Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone

Отмечается, что несмотря на появление компактной модели, iPhone с 6,1-дюймовым экраном в линейке останется.
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

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Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Найден способ получения однородных наночастиц

Гораздо лучше было бы создать универсальный метод, позволяющий получать однородные по размеру и форме наночастицы нужного состава Команда ученых из двух университетов нашла такой способ.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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В нынешнем сезоне Латифи выступает в Формуле 2, где занимает второе место перед финальным этапом, который пройдет в предстоящий уик-энд в Абу-Даби.
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Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
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Twitter отложил удаление неактивных аккаунтов

Недавно Twitter объявил о том, что аккаунты пользователей, неактивных более шести месяцев, будут удаляться.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
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Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
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