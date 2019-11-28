Общество
РБКСилуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой регуляторной гильотины. Об этом шла речь на заседании правительства, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности.РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова в последний момент отменила концерт в Мурманске
Шоу-бизнес
Сергей Шойгу спасает внучку Александры Назаровой
Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Политика
Макрон призвал к прозрачному и требовательному диалогу с Россией
Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал выстроить прозрачный и требовательный диалог с Россией.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Политика
НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса
НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об обещании «Газпрома» перекрыть газ Украине
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Политика
Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе
Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Общество
Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Экономика
В России предложили объявить кредитную амнистию
Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Российский снайпер установил новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Здоровье
Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя
По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Культура
В Сети появилось видео тренировки, после которой умер Годфри Гао
В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.