Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой регуляторной гильотины. Об этом шла речь на заседании правительства, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности.

с чего всё началось

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.

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