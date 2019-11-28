Общество
RT на русскомСилуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
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с чего всё началось
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой регуляторной гильотины. Об этом шла речь на заседании правительства, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности.РИА Новости05:51
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