Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Минфин хочет составить список профессий, которые подпадут под новый налог

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РБК04 октября в 06:01

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском04 октября в 05:30
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