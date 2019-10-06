Экономика
Вести.RuМинфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых
Ведомостивчера в 15:32
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Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30% с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Автоспорт
Началась продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» 2020 года
Открыта продажа билетов на 17-й этап чемпионата "Формулы-1" 2020 года - Гран-при России, который пройдет 25-27 сентября в Сочи, сообщается в пресс-релизе организаторов этапа.
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу
Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения приговор участнику несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Даниле Беглецу, получившему 2 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина
Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Футбол
Черчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия
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Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
Политика
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе
Культура
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Кино
Вышел трейлер документального фильма про Децла
В сети появился трейлер документального фильма про покойного Кирилла Толмацкого Aka Децл.
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Энергетика
Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
"АвтоВАЗ" отзывает в России 3 994 автомобиля марки Lada модели Granta.
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Единоборства
Бой Федора Емельяненко пройдет в Японии 29 декабря
Бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии. Об этом ТАСС сообщили в организации Rizin.