Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Среди профессий, которые могли бы войти в такой перечень, Силуанов назвал водителей и репетиторов, передает «РИА Новости».

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.

Здоровье ВОЗ сообщила о приближающейся эпидемии депрессии Депрессия к 2025 году займет третье место среди наиболее частых причин нетрудоспособности населения планеты.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Культура Умерла украинская актриса сериалов Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом РБК сообщила ее коллега актриса Римма Зыбино.

Культура Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+» После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Футбол ЦСКА — Ростов 0:2 (2-й тайм) Главным матчем 12-го тура чемпионата России по футболу станет поединок между ЦСКА и «Ростовом», который пройдёт 6 октября на «ВЭБ Арене».

Политика Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос.

Происшествия Опубликовано видео с места жестокого убийства студентки в Домодедове В Сети опубликовано видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Политика Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских Берлинская стена стала для русских символом холодной войны и надежды на большую свободу, а ее падение — свидетельством поражения и «унижения».

Общество РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».

Политика Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на выборах, попал между молотом демпартии США и наковальней республиканской партии, у него непростое положение.

Здоровье Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.

Футбол Соболев вызван в сборную России Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

Общество Роспотребнадзор заинтересовался качеством лапши быстрого приготовления Ранее в четверг автономная некоммерческая организация (АНО) "Российская система качества" (Роскачество) опубликовала результаты исследования лапши быстрого приготовления.