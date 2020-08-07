Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России
Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга России на уровне "BBB" свидетельствует об устойчивости выстроенной в РФ макроэкономической конструкции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАССвчера в 16:31
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