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Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга России на уровне "BBB" свидетельствует об устойчивости выстроенной в РФ макроэкономической конструкции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАССвчера в 16:31
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Журналистская правда

Российскую экономику ждет динамичное восстановление

Журналистская правда05:27
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановления экономики в России, чем в других странах

Военное обозрение04:13
Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событий02:28
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ru18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звезда17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известиявчера в 16:56

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:16
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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