Газета.RuСилуанов предрек экономике РФ динамичное восстановлениеГазета.Ru2Газета.RuТК ЗвездаГлава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источникеОценить6Комментировать5Подробнее о событииСилуанов предрек экономике РФ динамичное восстановлениеГазета.Ru18:58Российской экономике предрекли динамичное восстановлениеТК Звезда17:56Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановлениеИзвестиявчера в 16:56Показать все источники