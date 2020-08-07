По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Журналист украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.