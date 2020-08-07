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Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
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Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событий02:28
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ru18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звезда17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известиявчера в 16:56

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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Спустя год пилоты обвинили летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с людьми на кукурузное поле, в ошибке

Прошел почти год с того дня, 15 августа 2019 года, когда летчик Дамир Юсупов посадил самолет Airbus A321 на кукурузное поле и спас жизни 226 пассажиров и экипажа.
Маленькая Сызраньвчера в 14:49
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На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Журналист украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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