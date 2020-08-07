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Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
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Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановления экономики в России, чем в других странах

Военное обозрение04:13
Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событий02:28
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ru18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звезда17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известиявчера в 16:56

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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