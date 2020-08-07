Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление
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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
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