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Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
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Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событийвчера в 02:28
АБН

Министр финансов предсказал динамичное восстановление экономики России

АБНвчера в 05:59
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановление экономики в России, чем в других странах

Военное обозрениевчера в 04:13
Piter.tv

Силуанов рассказал о скором восстановлении российской экономики

Piter.tv02:50
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ruвчера в 18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звездавчера в 17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известия7 августа в 16:56

В прессе Чехии заявили, что чешские технологии помогут ответить на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?»

В Чехии считают, что именно анализ почв Марса и позволит сделать вывод относительно того, существует (существовала) ли на Марсе жизнь в примитивных формах (например, бактерии).
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»

Российский сенатор Алексей Пушков счел пустой болтовней слова главы американской разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о «Северном потоке – 2» и отношениях Москвы и Берлина.
Известия20:37
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