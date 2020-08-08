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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ

Восстановление экономики российского государства может происходить более динамично, нежели в других странах, считает глава федерального Минфина Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга России на уровне "BBB" свидетельствует об устойчивости выстроенной в РФ макроэкономической конструкции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАССвчера в 16:31
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Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событий02:28
АБН

Министр финансов предсказал динамичное восстановление экономики России

АБН05:59
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановления экономики в России, чем в других странах

Военное обозрение04:13
ГлобалМСК.ру

Антон Силуанов спрогнозировал динамичное восстановление экономики РФ

ГлобалМСК.ру09:29
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ru18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звезда17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известиявчера в 16:56

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Заявления украинских властей о "непонимании" Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Киева решить проблему Донбасса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru09:35

РФС заменил резервного арбитра матча РПЛ между «Ротором» и «Зенитом»

Резервный арбитр матча первого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и петербургским "Зенитом" Евгений Кукуляк заменен из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщается в Telegram-канале РФС.
РИА Новости05:59