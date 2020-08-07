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Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга России на уровне "BBB" свидетельствует об устойчивости выстроенной в РФ макроэкономической конструкции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАССвчера в 16:31
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АБН

Министр финансов предсказал динамичное восстановление экономики России

АБН05:59
Журналистская правда

Российскую экономику ждет динамичное восстановление

Журналистская правда05:27
Суть событий

Силуанов уверяет, что экономика РФ может восстановиться более динамично, чем в других странах

Суть событий02:28
Военное обозрение

В Минфине допустили более стремительное восстановления экономики в России, чем в других странах

Военное обозрение04:13
Газета.Ru

Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Газета.Ru18:58
ТК Звезда

Российской экономике предрекли динамичное восстановление

ТК Звезда17:56
Известия

Силуанов предрек российской экономике динамичное восстановление

Известиявчера в 16:56

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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RT на русском04:36
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Белоруссия депортировала журналистов телеканала «Настоящее время»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
РИА Новости03:20
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«Бетсити» стала новым спонсором ФК «Ростов»

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Donnews.ru05:08