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Силуанов предупредил G20 о тяжелых последствиях роста цен на энергоносители

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих Центробанками стран G20 предупредил страны-участницы о тяжелых последствиях роста мировых цен на энергоносители и сельхозпродукцию.
BFM.ru
Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о новых рисках для мировой экономики из-за антироссийских санкций в ходе встречи министров финансов и глав центробанков стран G20.
ФАН
Помимо России еще ряд стран с формирующимися рынками указали на важность обеспечения функционирования глобальной финансовой инфраструктуры на принципах бесперебойности и независимости от односторонних решений отдельных стран.
РИА Новости
Увеличение стоимости энергоносителей нанесет удар по развивающимся странам и государствам с низки уровнем доходов.
Экономика сегодня

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Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители из-за санкций
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Силуанов: из-за антироссийских санкций мировой экономике грозят новые риски
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Силуанов на встрече G20 предупредил о мировых последствиях подорожания энергоносителей
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