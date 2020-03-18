Коронавирус

Евразия DailyЕвразия DailyСилуанов предупредил, что бюджет России станет дефицитным

Ситуация в экономике развивается не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
ТАССвчера в 04:30

Подробнее о событии

Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

РИА Новостивчера в 04:52

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

РБКвчера в 05:18

Силуанов заявил о необходимости использовать средства ФНБ

Известиявчера в 06:08

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Газета.Ruвчера в 09:02

Силуанов примет участие в совещании по совершенствованию управления бюджетными ресурсами

ТАССвчера в 05:31

Ситуация в экономике РФ пока развивается не лучшим образом- Силуанов

Финмаркетвчера в 04:16

Силуанов назвал сектора экономики, которые сжимаются из-за нефти и коронавируса

ПРАЙМвчера в 04:10
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Воронежские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно о выявлении двух первых случаев заболевания коронавирусом в Воронежской области.
REGNUM 09:35
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Футбол

Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Известия 09:45
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 06:38
Происшествия

Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев

Петрозаводск говорит 07:14
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Энергетика

Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:25
Общество

Росздравнадзор одобрил российско-японскую систему для выявления коронавируса

Российско-японская диагностическая система для выявления коронавируса COVID-19 получила одобрение Росздравнадзора для применения на территории Российской Федерации, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
ТАСС 09:32
Экономика

Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Lenta.ru 04:37
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 17 марта в 04:13
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

REGNUM 07:30
Происшествия

В Саратове похитили 6-летнюю девочку

Саратов 24 03:47
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

В Венеции в каналах появились дельфины

Газета.Ru вчера в 07:56
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

Доктор Мясников назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, как россиянам приблизить завершение эпидемии коронавируса в стране, и назвал срок, когда коронавирус покинет Россию, информирует "Экономика сегодня".
Народные новости 07:12
Технологии

Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ

Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ РФ заказала новое кибероружие, а именно – программу «Фронтон».
ToDay News Ufa 07:46
Экономика

Экономист объяснил ослабление рубля

Банк России следит за ситуацией и делает интервенции, однако пока цены на нефть будут оставаться ниже $30, курс рубля будет находиться в диапазоне 77–82 рублей за американскую валюту, — пояснил Абрамов.
News.ru вчера в 12:50
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