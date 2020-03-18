Коронавирус

Москва 24Москва 24Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости. Кроме того, серьезно повлияло распространение коронавирусной инфекции, отметил министр в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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с чего всё началось

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
ТАССвчера в 04:30

Подробнее о событии

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

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Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

РБКвчера в 05:18

Силуанов заявил о необходимости использовать средства ФНБ

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Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

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ТАССвчера в 05:31

Ситуация в экономике РФ пока развивается не лучшим образом- Силуанов

Финмаркетвчера в 04:16

Силуанов назвал сектора экономики, которые сжимаются из-за нефти и коронавируса

ПРАЙМвчера в 04:10
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
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Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

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Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
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Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
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Пожилых людей опрашивали в 2004 и 2015 годах: они делали субъективные предположения о том, сколько лет им осталось прожить.
Naked Science вчера в 07:16
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
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17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
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Комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы

На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют береговой ракетный комплекс "Бал".
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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В Москве задержан числившийся в розыске бывший член совета директоров «Транснефти» Яшечкин

Бывший член совета директоров "Транснефти" и экс-гендиректор ОАО "Евразийский" Сергей Яшечкин, находившийся в розыске, задержан в Москве.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Хоккеист Умарк опроверг слова об отказе вернуться в Россию

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В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
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На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».
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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
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Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
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МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

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РБК 10:53
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Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина

Что можно, а чего нельзя делать во время карантина, разъяснили эксперты Роспотребнадзора.
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Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
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