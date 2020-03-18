Коронавирус
Москва 24Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости. Кроме того, серьезно повлияло распространение коронавирусной инфекции, отметил министр в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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с чего всё началось
Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.ТАССвчера в 04:30
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
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В Москве задержан числившийся в розыске бывший член совета директоров «Транснефти» Яшечкин
Бывший член совета директоров "Транснефти" и экс-гендиректор ОАО "Евразийский" Сергей Яшечкин, находившийся в розыске, задержан в Москве.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус
В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
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«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
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Компания General Motors объявила старт продаж ещё одной модификации кроссовера Chevrolet Tracker нового поколения.
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Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
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Что можно, а чего нельзя делать во время карантина, разъяснили эксперты Роспотребнадзора.
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Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199
"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.