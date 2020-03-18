Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости. Кроме того, серьезно повлияло распространение коронавирусной инфекции, отметил министр в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

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