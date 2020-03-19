Финансы
Газета.RuСилуанов: продажа ЦБ валюты стабилизирует курс рубля
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о предпринимаемых Центральным банком России мерах по стабилизации курса рубля. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что ЦБ вышел на продажу валютных резервов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Комментарии
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Экономика
Рубль оказался второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как худший фильм года
Другими лауреатами премии стали фильмы «Рембо: Последняя кровь» (худший ремейк, сиквел или подделка и худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью), «Фанат» (худший актер - Джон Траволта), «Призраки Шерон Тейт» (худшая актриса - Хилари Дафф).
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Общество
Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Футбол
Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»
Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
Наука
Уточнение радиоуглеродного метода может устранить разногласия в источниках
В радиоуглеродном методе определения возраста предметов важную роль играет калибровочная кривая — график зависимости фактического возраста от идеального, как будто бы изначальная доля радиоактивного изотопа ни от чего не зависела.
Происшествия
В здании правительства Армении вспыхнул пожар
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
Футбол
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Футбол
Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Происшествия
Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию
Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
Общество
В России отменят ограничения на ввоз товаров первой необходимости
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости на один месяц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться
Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Космос
Теорию космического происхождения коронавируса опровергли
До сегодняшнего дня самой популярной была гипотеза о том, что заразу вывели в лаборатории американцы или сами китайцы, — но теперь у нее появился конкурент: свежая версия гласит, что вирус прилетел из космоса верхом на комете.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.