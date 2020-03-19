Финансы

Газета.RuГазета.RuСилуанов: продажа ЦБ валюты стабилизирует курс рубля

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Министр финансов Антон Силуанов рассказал о предпринимаемых Центральным банком России мерах по стабилизации курса рубля. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что ЦБ вышел на продажу валютных резервов.
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Силуанов: продажа валюты ЦБ стабилизирует рубль

Вести.Ru13:58

Силуанов: продажа ЦБ валюты стабилизирует курс рубля

Газета.Ru13:53
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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