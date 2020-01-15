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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСилуанов прокомментировал отказ от планов отменить НДФЛ для бедных

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ от идеи отмены НДФЛ для нуждающихся граждан страны.
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Антон Силуанов
Поскольку дискуссия по НДФЛ, которая была, подразумевала, что все получат соответствующие льготы, вопрос адресности в данной мере отсутствовал, то наиболее справедливым было признано идти по точечному решению проблем тех граждан, которые нуждаются в государственной поддержке.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 08:54

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