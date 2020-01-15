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Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ от идеи отмены НДФЛ для нуждающихся граждан страны.

Силуанов прокомментировал отказ от планов отменить НДФЛ для бедных

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