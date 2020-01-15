Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ от идеи отмены НДФЛ для нуждающихся граждан страны.

Силуанов прокомментировал отказ от планов отменить НДФЛ для бедных

Политика Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

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Экономика Силуанов назвал сумму расходов на соцсферу после послания президента Ранее помощник президента Андрей Белоусов сказал, что средства для реализации поручений, озвученных в послании Владимира Путина Федеральному собранию, будут взяты из бюджета РФ.

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Политика В Госдуме назвали возможных преемников Медведева Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».

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Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

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Политика Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.

Политика Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).