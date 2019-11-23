Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.

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Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.