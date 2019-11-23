Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Комментировать181
Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 23 ноября в 06:20

Подробнее о событии

Почему российская власть противится справедливым налогам

Московский Комсомолецвчера в 08:43

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ru23 ноября в 11:05

Силуанов призвал оценить плюсы и минусы освобождения малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъ23 ноября в 08:49

Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Известия23 ноября в 07:51

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новости23 ноября в 06:20

Орешкин подумает над освобождением бедных от налогов

Инвест-Форсайт23 ноября в 02:24

Малоимущих в России предложили освободить от НДФЛ

Колыма-информ22 ноября в 18:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом

Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что модель Анастасия Костенко, у который стабильный доход от ведения блога, помогает выплачивать своему супругу Дмитрию Тарасову 250 тысяч рублей каждый месяц за кредит.
Телепрограмма вчера в 21:32
Общество

Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова

На заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Lenta.ru вчера в 13:36
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Армия и оружие

Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

REGNUM вчера в 17:25
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru вчера в 07:08
Спорт

Антон Шипулин предложил свой первый законопроект

Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Екатеринбург в эфире вчера в 09:14
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре

Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.
РИА Новости 00:46
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru вчера в 03:23
Общество

В Подмосковье протестировали очки виртуальной реальности для коров

Эхо Москвы вчера в 13:02
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Здоровье

Стало известно о вреде спорта для курильщиков

Как подчеркнул специалист, когда человек курит, нагрузка на сердце и дыхание увеличивается.
Вечерняя Москва 00:06
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
ТАСС вчера в 22:42
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета вчера в 09:21
Авто

Фото обновленного Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
РБК 00:37
Политика

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
RT на русском вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное