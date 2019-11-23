Экономика
РИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Политика
Медведев призвал увеличить партийные проекты «Единой России»
Премьер-министр РФ и председатель парламентской фракции «Единая Россия» в ходе своего выступления на XIX съезде членов партии призвал «укрупнить» партийные проекты.
Спорт
Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА
На заседании президиума Всероссийского федерации легкой атлетики, которое состоялось 23 ноября, было принято решение назначить исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлию Тарасенко.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Фигурное катание
Фигурист Ханю выиграл этап Гран-при в Японии
Японский фигурист Юдзуру Ханю занял первое место на домашнем этапе Гран-при в Саппоро.
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Общество
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь с 22 на 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Шоу-бизнес
Саша Савельева зажигательно станцевала на вечеринке, куда взяла 8-месячного сына
Саша Савельева зажигательно станцевала на вечеринке, куда взяла 8-месячного сына Так, Саша Савельева в ролике зажигательно танцует в обегающем ее фигуру роскошном платье.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
Армия и оружие
Курдская милиция извинилась за нападение на российскую военную полицию
На видеохостинге YouTube опубликовано видеообращение, в котором курдские Силы внутренней безопасности "Асайиш" извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Гаджеты
Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony
Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Спорт
Драчёв назвал Миронову лидером сборной на старте Кубка мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, кто из спортсменок сборной страны может порадовать болельщиков на первых этапах Кубка мира.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Футбол
Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
Двух воров в законе расстреляли в центре Сухуми
В ресторане «Сан-Ремо» в Сухуми (Абхазия) в перестрелке погибли два криминальных авторитета и официантка. Об этом сообщают российские СМИ.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Происшествия
В СК назвали день, когда совершается больше всего врачебных ошибок
Следственный комитет России изучил 143 уголовных дела о врачебных ошибках, сообщает телеграм-канал Baza.