Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Москва 2406:49

Глава Минфина оценил идею освобождения малоимущих от НДФЛ

News.ru06:23

«Нужно взвесить все»: Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ

Комсомольская правда06:31

Силуанов ответил на предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ru06:31

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новости06:20

Силуанов оценил идею отмены НДФЛ для малоимущих

Московский Комсомолец06:39

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАССвчера в 05:11
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Политика

Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Футбол

«Тоттенхэм» проведет первый матч под руководством Моуринью. Тренер выбрал стартовый состав

Стал известен стартовый состав «шпор» на эту встречу. Этот матч станет первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма».
Спорт-Экспресс 06:40
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
REGNUM 06:40
Политика

В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

РБК 05:15
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

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Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Политика

Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Коммерсантъ 06:43
Политика

США анонсировали начало поставок СПГ на Украину

РБК 20 ноября в 17:52
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Инфорос вчера в 06:16
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

АиФ Санкт-Петербург 07:39
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Футбол

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
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Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru 21 ноября в 08:13
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Политика

Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
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Общество

Минздрав пересмотрит новые правила проверки водителей

Замминистра здравоохранения Олег Салагай объявил, что приказ о новом порядке медосмотра для получения или возврата водительских прав отложили «из-за высокой обеспокоенности граждан».
Эхо Москвы 21 ноября в 10:16
Экономика

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
Технологии

Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе

Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.
Lenta.ru 07:33
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости 21 ноября в 06:31
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 21 ноября в 08:02
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Происшествия

МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

РИА Новости вчера в 11:02
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
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Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Экспресс газета вчера в 11:14
Политика

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В работе съезда примет участие делегация от Рязанской области, которую возглавили член Высшего совета, губернатор Николай Любимов и член Генерального совета, секретарь регионального отделения Аркадий Фомин.
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Политика

Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР

Новый глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, борец Александр Карелин и спортсмен, олимпийский чемпион Алексей Немов вышли из состава Высшего совета "Единой России", решение принято на съезде партии в субботу.
РИА Новости 07:34
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