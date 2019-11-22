Экономика
РИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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«Нужно взвесить все»: Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ
Комсомольская правда06:31
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