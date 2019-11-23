Экономика
РИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Оценить32
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 ноября, встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Теннис
Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Сотрудники ППС устроили погоню со стрельбой на МКАД
По данным ведомства, в районе 35-го километра МКАД сотрудники патрульно-постовой службы устроили погоню за автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого сидел предполагаемый угонщик.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Здоровье
Названы продукты, которые должны быть на кухне у каждого диабетика
Специалисты назвали продукты, которые помогут контролировать уровень сахара в крови.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Политика