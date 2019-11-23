Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 06:20

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