Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Комментировать133
Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости вчера в 06:20

Подробнее о событии

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ruвчера в 11:05

Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Известиявчера в 07:51

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ru21 ноября в 07:10

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новостивчера в 06:20

Глава Минфина оценил идею освобождения малоимущих от НДФЛ

News.ruвчера в 06:23

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАСС22 ноября в 05:11

Силуанов призвал оценить плюсы и минусы освобождения малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъвчера в 08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон

Еще на 1 год освобождаются физические лица от уплаты налога с доходов по банковским депозитам

КП - Молдова17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

РБК 17:38
Происшествия

СК начал проверку по факту задымления шахты в Коми

Газета.Ru 16:25
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Lenta.ru 17:36
Происшествия

Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Известия 17:21
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru 14:27
Происшествия

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

Вести.Ru 12:21
Теннис

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Вести.Ru 15:43
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 14:04
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Газета.Ru 15:22
Единоборства

Уайлдер проигрывал Ортису на карточках всех судей

Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.
Чемпионат 04:33
Футбол

Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Газета.Ru 15:07
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Lenta.ru 14:03
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Футбол

«МЮ» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед», забив трижды за 7 минут

Metaratings 13:23
Футбол

«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла на 3-е место в Примере

«Севилья», набрав 27 очков, вышла на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.
Чемпионат 16:54
Происшествия

Артистка цирка упала с высоты во время выступления в Белгороде

Артистка упала во время исполнения трюков на высоте нескольких метров в белгородском цирке.
ФАН 16:19
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Спорт

Сборная России уступила команде ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

RT на русском 15:36
Футбол

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Спорт-Экспресс 15:48
Авто

Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте

В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Коммерсантъ 17:44
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Общество

Пушков прокомментировал поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости 09:58
Политика

В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:17
Общество

Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности

Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
РИА Новости 12:25
Политика

СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку

Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 16:09
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Происшествия

Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
Газета.Ru 11:49
Происшествия

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

В Оренбургской области в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний.
Вести.Ru вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное