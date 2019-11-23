Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Комментировать57
Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 06:20

Подробнее о событии

Силуанов призвал оценить плюсы и минусы освобождения малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъ08:49

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ru11:05

Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Известия07:51

Силуанов высказался об идее освободить часть россиян от налога на доходы

URA.Ru10:24

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новости06:20

Глава Минфина оценил идею освобождения малоимущих от НДФЛ

News.ru06:23

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАССвчера в 05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Интерфакс 10:22
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Футбол

«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ

Газета.Ru 10:35
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество

Медведев предложил новый вариант четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил новый способ использования понятия «четырехдневная рабочая неделя».
ТК Звезда 03:20
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Общество

Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 10:05
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Шоу-бизнес

Поцелуй Киркорова и Лазарева в аэропорту сняли на видео

Композитор Игорь Крутой снял на видео трогательную встречу исполнителей Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.
ФАН 09:03
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

РИА Новости 10:14
Происшествия

В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД

Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Московский Комсомолец 10:01
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Lenta.ru 07:40
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Evo-rus.com 07:03
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости 07:30
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства

Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
ФАН вчера в 12:13
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Здоровье

Названы продукты, которые должны быть на кухне у каждого диабетика

Специалисты назвали продукты, которые помогут контролировать уровень сахара в крови.
Родной город 02:28
Политика

Назначены новые заместители секретаря генсовета «Единой России»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России».
Известия 09:18
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Lenta.ru 06:31
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью

Газета.Ru 09:30
Культура

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Музыкальный критик объяснил возвращение Ротару на российскую сцену

Напомним, ранее стало известно, что Ротару, отменившая в 2018 году выступления в России по политическим мотивам, решила вернуться на российскую сцену и выступить на музыкальном фестивале «Песня года» и на фестивале «Легенды Ретро FM», передает «Аиф».
ФАН 09:42
Технологии

Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза

Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
NewInform вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное