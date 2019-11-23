Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Общество Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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Шоу-бизнес Поцелуй Киркорова и Лазарева в аэропорту сняли на видео Композитор Игорь Крутой снял на видео трогательную встречу исполнителей Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

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