Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

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Ближе к середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед Россией, сообщает ТАСС по заявлению первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, в России надеются на объективность решения суда.

Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед РФ

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