Общество

Мой БрянскМой БрянскСилуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед РФ

Ближе к середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед Россией, сообщает ТАСС по заявлению первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, в России надеются на объективность решения суда.
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с чего всё началось

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
ТАСС10 декабря в 12:34

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Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском11 декабря в 08:26

Силуанов оценил сроки решения Верховного суда по спору с Украиной

РБК10 декабря в 15:29

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Российская газета10 декабря в 13:33

Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд

Известия10 декабря в 14:11

Названы возможные сроки решения по делу о долге Украины перед РФ

REGNUM10 декабря в 13:07

РФ ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года

ПРАЙМ10 декабря в 12:48

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

ТАСС10 декабря в 12:34
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Политика

Путин отправил в отставку губернаторов двух регионов

Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Клопс вчера в 14:12
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»

Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
REGNUM 00:17
Политика

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости вчера в 15:44
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Космос

«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова

Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Ридус вчера в 18:29
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Банки предложили вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
Банки.ру 00:18
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.
Woman.ru вчера в 01:05
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Россияне назвали самые страшные болезни

Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.
Lenta.ru 00:20
Авто

Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg

Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru вчера в 00:21
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru вчера в 11:47
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Авто

Психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы

Российская газета вчера в 07:01
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Хоккей

Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч Кубка Первого канала команде Швеции.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10 декабря в 10:25
Футбол

Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru вчера в 14:52
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.
Псковская Лента Новостей 00:20
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно за 2019 год

Порноресурс PornHub подвел итоги 2019 года и раскрыл пристрастия пользователей из разных стран.
Газета.Ru вчера в 06:55
Единоборства

Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно

Российская газета вчера в 18:41
Политика

Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ТК Звезда вчера в 14:56
Футбол

Бавария — Тоттенхэм 3:1

После состоявшихся во вторник матчей группового раунда Лиги чемпионов определились 14 из 16 участников плей-офф турнира.
РБК 11 декабря в 02:54
Политика

В США сенатский комитет перенес рассмотрение санкций против России

Члены комитета по иностранным делам сената США перенесли на неопределенный срок рассмотрение так называемого "санкционного пакета из ада" против России.
Газета.Ru вчера в 00:49
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