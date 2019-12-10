Общество
Мой БрянскСилуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед РФ
Ближе к середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед Россией, сообщает ТАСС по заявлению первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, в России надеются на объективность решения суда.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.ТАСС10 декабря в 12:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией
RT на русском11 декабря в 08:26
Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией
ТАСС10 декабря в 12:34
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:24, Ашберн
Политика
Путин отправил в отставку губернаторов двух регионов
Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»
Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Космос
«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова
Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Общество
Банки предложили вариант предотвращения мошеннических переводов
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж
18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Россияне назвали самые страшные болезни
Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Авто
Психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Хоккей
Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч Кубка Первого канала команде Швеции.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно за 2019 год
Порноресурс PornHub подвел итоги 2019 года и раскрыл пристрастия пользователей из разных стран.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно
Политика
Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе
Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Футбол
Бавария — Тоттенхэм 3:1
После состоявшихся во вторник матчей группового раунда Лиги чемпионов определились 14 из 16 участников плей-офф турнира.
Политика
В США сенатский комитет перенес рассмотрение санкций против России
Члены комитета по иностранным делам сената США перенесли на неопределенный срок рассмотрение так называемого "санкционного пакета из ада" против России.