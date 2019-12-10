Общество
RT на русскомСилуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией
Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
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Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.ТАССвчера в 12:34
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