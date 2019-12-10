Общество

RT на русскомRT на русскомСилуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
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Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
ТАССвчера в 12:34

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Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском08:26

Силуанов оценил сроки решения Верховного суда по спору с Украиной

РБКвчера в 15:29

Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд

Известиявчера в 14:11

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Российская газетавчера в 13:33

Названы возможные сроки решения по делу о долге Украины перед РФ

REGNUMвчера в 13:07

РФ ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года

ПРАЙМвчера в 12:48

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

ТАССвчера в 12:34
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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Политика

На сайте Зеленского исказили текст коммюнике «нормандской четверки»

В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет.
Вести.Ru 08:27
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Газета.Ru 05:31
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Происшествия

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

РБК 04:30
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Музыка

Бузова выпустила клип на песню «Не виновата»

Ольга Бузова выпустила клип на песню «Не виновата». Премьера новой работы певицы состоялась на ее официальном YouTube-канале.
Shraibikus News 05:51
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Общество

В Калининграде полицейским дали «приказ» вырезать снежинки

Сотрудники УМВД России по Калининградской области разослали от имени руководства поддельный приказ о том, что полицейские должны вырезать снежинки из бумаги, передает телеканал "Звезда".
Радио Sputnik 04:35
Культура

ТНТ получил права на трансляцию сериала с Зеленским от шведского дистрибутора «Квартала 95»

Телеканал ТНТ получил права на трансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским от шведской Eccho Rights - дистрибутора студии "Квартал 95", рассказали в пресс-службе студии.
Интерфакс 08:43
Здоровье

Росздравнадзор отозвал лицензии на инновационные новосибирские эндопротезы

Росздравнадзор отменил государственную регистрацию трех видов эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, которые производят в Новосибирске, а также керамических пар сопряжения для протезов.
Тайга.инфо 02:06
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ

RT на русском вчера в 14:46
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландиии.
ГЛАС.RU 08:45
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
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Кино

Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

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Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Политика

Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
News.ru вчера в 16:53
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Политика

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
RT на русском 08:10
Общество

Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Известия 05:43
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