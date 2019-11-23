Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

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