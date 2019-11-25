Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика Лукашенко заявил об ответственности Минска за Калининградскую область Белоруссия еще со времен СССР несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Россия, заявил 25 ноября президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Антоном Алихановым.

Происшествия Прокурор просит суд не арестовывать замглавы Росалкогольрегулирования Прокурор попросил Пресненский суд Москвы отклонить ходатайство об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Изменились сроки подачи заявления о переводе пенсии Как отметили в ПФР, в связи с этим изменились и сроки подачи заявления о переводе пенсионных накоплений.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России «Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.

Общество Определен населенный пункт России с самым смешным названием Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

Гаджеты Флагман Honor получил двойное название Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.

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Технологии МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.

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Шоу-бизнес Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.