Экономика
ИзвестияСилуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».
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Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 23 ноября в 06:20
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Минэкономразвития: Предложение главы ВТБ освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ требует проработки
Эхо Москвы22 ноября в 06:30
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