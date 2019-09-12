Экономика
iReactorСилуанов прокомментировал введение новой системы пенсионных накоплений
Антон Силуанов в четверг, 12 сентября, выступил на пресс-конференции Московского финансового форума. Он акцентировал внимание на внедрении в РФ новой системы добровольных пенсионных накоплений, именуемой также «гарантированный пенсионный продукт».
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Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 12 сентября в 09:46
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Новая пенсионная реформа с налоговыми вычетами и льготами одобрена Банком России – СМИ
Южный Федеральный09:23
Центробанк сообщил о планах развивать негосударственное пенсионное обеспечение
Парламентская газетавчера в 15:05
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
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