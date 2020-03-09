Экономика
ИзвестияСилуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть
Глава Минфина подчеркнул, что стабильное исполнение бюджета позволит стране гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, включая реализацию национальных проектов. Кроме того, низкие цены на нефть не повлияют на сохранность макроэкономической и финансовой стабильности.
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Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами
Комсомольская правда12:10
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