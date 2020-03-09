Глава Минфина подчеркнул, что стабильное исполнение бюджета позволит стране гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, включая реализацию национальных проектов. Кроме того, низкие цены на нефть не повлияют на сохранность макроэкономической и финансовой стабильности.

Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

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