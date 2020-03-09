Экономика
Вести.RuМишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикГазета.Ru вчера в 16:22
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Армия и оружие
Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
Политика
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Энергетика
Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Экономика
Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть
На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
Футбол
«Ливерпуль» еще приблизился к чемпионству в АПЛ
Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1 в 2-м туре АПЛ.
Экономика
Американские биржи открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Культура
Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром
Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Общество
Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
Политика
Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.
Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эффектно прокомментировала падение рубля в Instagram
Телеведущая Ксения Собчак эффектно прокомментировала падение рубля в соцсети Instagram.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Встреча в Нур-Султане закончилась со счетом 5:2. Счет в серии стал 4-1 и «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Общество
В ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса
По словам специалиста, угроза пандемии стала реальной после того, как коронавирус распространился на такое количество стран.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Гаджеты
В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов
Наука
Панацея, дочь Асклепия: можно ли создать лекарство от всех болезней
На самом деле, согласно современным медицинским представлениям о человеческом организме, как бы ни хотелось ученым создать панацею, это в принципе невозможно.
Происшествия
9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском
Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
Энергетика
Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина
Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.