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РИА Новости
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС15:07
Подробнее о событии
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новости12:52
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъ13:26
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газета12:54
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАСС15:07
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ru12:43
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБК12:29
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ru12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусь14:17

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака
Интерфакс14:35
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Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному

Посольство России в Берлине направило запрос в министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщает газета «Коммерсант».
Ведомости15:07
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Лукашенко уволил посла в Латвии

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ведомости15:27
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Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС13:53
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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