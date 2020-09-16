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РИА Новости
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС15:07
Подробнее о событии
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАСС15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБК12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газета12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новости12:52
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ru12:43
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъ13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ru12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусь14:17

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русском14:47
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Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Взгляд.ру05:30

В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране

Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
РИА Новости13:19
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Кашшаи в четверг посетит офис «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи 17 сентября побеседует с представителями московского «Спартака», чтобы разъяснить некоторые тонкости в футбольных правилах.
ProstoProSport15:12

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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