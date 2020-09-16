Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
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Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа
Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС15:07
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