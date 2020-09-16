Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 млрд для Белоруссии

Москва, 16 сентября 2020, 20:37 — REGNUM Российский межгосударственный кредит для Белоруссии в объёме $1,5 млрд будет предоставлен по частям в течение нынешнего и следующего года. Об этом 16 сентября заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Однако это не единственное препятствие.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС12:19
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъ13:26
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБК12:29
РИА Новости

Силуанов раскрыл детали предоставления кредита Белоруссии

РИА Новости12:52
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ru12:43
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газета12:54
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ru12:26
ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

ТАСС12:19
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусь14:17

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
12

Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52

Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости13:37
254

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники и разрешить только днем, следует из письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Вести.Ru03:39
640

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
19