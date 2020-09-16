Силуанов рассказал о кредите в $1,5 млрд для Белоруссии
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Москва, 16 сентября 2020, 20:37 — REGNUM Российский межгосударственный кредит для Белоруссии в объёме $1,5 млрд будет предоставлен по частям в течение нынешнего и следующего года. Об этом 16 сентября заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Однако это не единственное препятствие.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году Белоруссия может рассчитывать на 1 миллиард долларов, 500 миллионов из которых будут выделены из ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), передает ТАСС
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