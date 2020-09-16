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REGNUM
REGNUM

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 млрд для Белоруссии

Москва, 16 сентября 2020, 20:37 — REGNUM Российский межгосударственный кредит для Белоруссии в объёме $1,5 млрд будет предоставлен по частям в течение нынешнего и следующего года. Об этом 16 сентября заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Однако это не единственное препятствие.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году Белоруссия может рассчитывать на 1 миллиард долларов, 500 миллионов из которых будут выделены из ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), передает ТАСС
.
Южный Федеральный13:47
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъ13:26
Телеканал 360°

Силуанов раскрыл подробности российского кредита Белоруссии

Телеканал 360°13:08
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ru12:26
РИА Новости

Силуанов раскрыл детали предоставления кредита Белоруссии

РИА Новости12:52
Говорит Москва

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Говорит Москва12:43
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБК12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газета12:54
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусь14:17

Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни
РИА Новости11:44
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Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены бойкотировать Москву на международных форумах, например, G7, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России и начать международное расследование инцидента с блогером, основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальным при участии ЕС, Совета Европы, ООН и ОЗХО.
Профиль11:03
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

Ковдор, Мурманская область, 16 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.
REGNUM08:31
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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