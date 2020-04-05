Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью для телеканала "Россия 1".
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Силуанов: «тучные времена» в российской экономике прошли

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