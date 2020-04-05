Коронавирус
Российская газетаСилуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью для телеканала "Россия 1".
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Авто
В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Гаджеты
Скриншоты с обоями iOS 14 появились в сети
В сеть слили скриншоты iOS 14, которые указывают на появление в ОС динамических обоев, причем последние для более удобного поиска разделят на коллекции.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Политика
Трамп пожелал выздоровления Джонсону
Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов.
Происшествия
В Красноярском крае коронавирус подтвердился у еще 4 человек
Как сообщает краевой Роспотребнадзор, в Красноярском крае выявили 4 новых заболевших коронавирусом – 3 из них в Красноярске, еще один случай зарегистрирован в Железногорске.
Здоровье
Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика
Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Гаджеты
Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют
По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.
Экономика
Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса
Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Происшествия
В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19
Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
Здоровье
Главный нарколог России предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил о необходимости ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней в России.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Здоровье
Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке
Футбол
Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты
Футболисты московского «Локомотива» отказались сокращать себе зарплату на 40%, об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.