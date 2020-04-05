Коронавирус

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Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.
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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Известиявчера в 18:29

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:53

Для России прошли тучные времена, считает министр финансов Антон Силуанов

Эхо Москвывчера в 23:05

Под предлогом «новой реальности» Минфин РФ продолжит экономить на людях

REGNUM02:32

Силуанов: в экономике наступает этап «новой реальности»

News.ruвчера в 12:49

Силуанов заявил о новой реальности в экономике: «Тучные годы прошли»

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Силуанов заявил о новой реальности в экономике

РИА Новостивчера в 11:57
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Футбол

Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

ProstoProSport вчера в 07:12
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском вчера в 05:04
Общество

В Татарстане расширили круг лиц, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции

В Татарстане расширили круг должностных лиц, которые могут штрафовать нарушителей самоизоляции.
Вести Татарстан 04:31
Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
Политсовет 03:39
Здоровье

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК вчера в 08:07
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 14:01
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщает Минпромторг.
Ведомости 04:52
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Общество

Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов

Организаторы зрелищных мероприятий и концертов, которые были отменены в связи с пандемией коронавируса, должны компенсировать зрителям потерю билетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
РБК 04:38
Политика

Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:12
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В России за сутки выявлено 954 случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных достигло 6343 случаев. Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве (591 случай).
Snob.ru 03:53
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Город N (Ростов) 03:29
Здоровье

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Что происходит 04:48
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Супруги умерли от коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут

Аргументы и Факты вчера в 22:22
Общество

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.
Газета.Ru 04:34
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Общество

За сутки коронавирус подтвердился у 23 человек старше 80 лет

В Москве за последние сутки выявлен еще 591 новый случай заражения COVID-19.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:18
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
РИА Новости 03:47
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
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