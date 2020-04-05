Коронавирус

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Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.
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Силуанов вновь заговорил о «новой экономической реальности»

REGNUMвчера в 14:21

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Известиявчера в 18:29

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

РБКвчера в 16:34

Для России прошли тучные времена, считает министр финансов Антон Силуанов

Эхо Москвывчера в 23:05

Силуанов: в экономике наступает этап «новой реальности»

News.ruвчера в 12:49

Силуанов заявил о новой реальности в экономике: «Тучные годы прошли»

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Силуанов заявил, что «тучные времена» в российской экономике прошли

РИА Новостивчера в 11:57
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Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Экономика

«Ведомости»: Бизнес получит реальную поддержку не раньше конца мая

Реальные деньги — на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса — компании получат не раньше конца мая, говорят три источника издания.
БИЗНЕС Online 00:00
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 04:55
Происшествия

Во Владивостоке наказан авиапассажир за нарушение режима обсервации

Известно, что 53-летний гражданин прибыл во Владивостоке самолетом из Токио и отказался следовать на обязательную 14-дневную самоизоляцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 20:52
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Здоровье

Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Экономика

Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России

Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru вчера в 08:28
Здоровье

У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии

В Республике Бурятия число больных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. За сутки плюс 8 новых подтвержденных случаев.
КП - Иркутск вчера в 21:19
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 04 апреля в 11:30
Технологии

Ученые разгадали тайну космического феномена над Японией

Ученым удалось разгадать 1400-летнюю загадку «красного знака», который появился в небе над Японией.
Goroday.ru 04 апреля в 04:01
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета вчера в 05:48
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Интерфакс вчера в 19:39
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru вчера в 11:30
Происшествия

В Улан-Удэ задержали парня за фейк про коронавирус

В Улан-Удэ задержали парня за фейк про коронавирус. Он разместил информацию, что якобы в регионе «более 60-ти заболевших».
Первое альтернативное телевидение вчера в 23:53
Кино

Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

RuNews24.ru 04 апреля в 05:17
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК вчера в 08:07
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 02:28
Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня вчера в 05:09
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