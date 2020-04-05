Коронавирус

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Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.
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Силуанов: «тучные времена» в российской экономике прошли

Коммерсантъ18:12

Российская экономика из-за коронавируса вступает в новый этап, считает министр финансов Антон Силуанов

Эхо Москвы18:03

Силуанов заявил, что «тучные времена» в российской экономике прошли

РИА Новости11:57

Силуанов вновь заговорил о «новой экономической реальности»

REGNUM14:21

Силуанов: в экономике наступает этап «новой реальности»

News.ru12:49

Силуанов заявил о новой реальности в экономике: «Тучные годы прошли»

Московский Комсомолец12:31

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

РБК16:34
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Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва вчера в 20:11
Общество

Роспотребнадзор начал проводить тесты на CОVID-19 на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:56
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Футбол

Заболотный почеканил мяч и отметил Ибрагимовича

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал видео с чеканкой мяча.
Матч ТВ 15:39
Общество

В Красноярске ввели карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга

Обязательный двухнедельный период самоизоляции для прибывающих из Москвы и Петербурга граждан ввели власти в Красноярске и Норильске.
ИА Красная Весна 10:45
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о способах передачи коронавируса

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова один заболевший, у которого симптомы ярко выражены, способен заразить трех человек.
Planet Today вчера в 14:02
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 03 апреля в 13:11
Здоровье

Врачи назвали полезные продукты для иммунитета и кишечника

Медики назвали варианты диет, которые будут способствовать поддержанию здоровой флоры кишечника и активации защитных механизмов организма против вирусов и бактерий.
ToDay News Ufa 12:14
Футбол

Милевский: странно, что в Белоруссии продолжают играть в футбол

Странно, что в Белоруссии продолжают играть в футбол.
Газета.Ru 20:45
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Вести.Ru 08:30
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Спорт

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 11:30
Кино

Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем

Режиссер Тайка Вайтити продолжает развлекаться в самоизоляции.
КиноПоиск 13:10
Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Интерфакс 19:39
Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня 05:09
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Кино

HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru 03 апреля в 16:55
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