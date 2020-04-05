Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о новой реальности в экономике

В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1". Глава Минфина отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль.
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Силуанов вновь заговорил о «новой экономической реальности»

REGNUM14:21

Минфин РФ предупредил об окончании «тучных времен» в экономике

ИА Красная Весна13:25

Силуанов заявил о новой реальности в экономике: «Тучные годы прошли»

Московский Комсомолец12:31

«Тучные времена прошли»: Силуанов о новой реальности

Рамблер13:15

Силуанов: в экономике наступает этап «новой реальности»

News.ru12:49

Силуанов заявил, что в экономике наступает этап «новой реальности»

БИЗНЕС Online13:24

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

РИА Новости11:57
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Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Происшествия

В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек

ТАСС 15:42
Общество

Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
News.ru 09:22
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
Футбол

«Спартак» арендовал самолет, чтобы доставить Тиля домой

Чтобы помочь игроку присоединиться к своей семье клуб арендовал самолет до Берлина, а уже потом Тиль сменил рейс и добрался до Амстердама.
Матч ТВ 15:13
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Футбол

AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие внучки Ельцина

Форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой, утверждает AS.
Спорт-Экспресс 14:20
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражен коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

Премьер-министр Ирландии решил вернуться к медицинской практике

Дублин, 5 апреля 2020, 22:13 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар восстановился в медицинском реестре и предложил свои услуги службе здравоохранения страны для помощи в ситуации глобальной эпидемии COVID-19, 5 апреля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:13
Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Политика

У капитана «Теодора Рузвельта» обнаружен коронавирус

Как сообщает The New York Times, у бывшего капитана авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьера обнаружен коронавирус.
Коммерсантъ 15:22
Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Общество

Третий пациент умер от коронавируса в Петербурге

В Петербурге третий человек умер от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Сегодня в городе заболели 20 человек, в области — 10.
FlashNord 07:59
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Piter.tv 02 апреля в 01:39
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 03:20
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
РБК 15:09
Игры

Epic Games показала скриншоты из игры от Джей Джей Абрамса

Epic Games опубликовала скриншоты из мобильной игры Spyjinx, которую она разрабатывает совместно с кинорежиссёром Джей Джей Абрамсом.
CyberSport.ru 13:16
Общество

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАСС 15:32
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Актер из сериала «Флеш» и «Сверхъестественное» умер в 16 лет

Канадский актер Логан Уильямс скончался в возрасте 16 лет, сообщает ScreenRant.
РИА Новости 09:31
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