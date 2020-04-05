В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1". Глава Минфина отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль.

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

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