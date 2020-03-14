Коронавирус
REGNUMСилуанов рассказал о рисках для российской экономики от коронавируса
Москва, 14 марта 2020, 10:56 — REGNUM Эпидемия коронавирус окажет больший негативный эффект на экономику России, чем неблагоприятная динамика цен на нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
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