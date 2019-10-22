Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

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Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 15:31

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

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Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Спорт

Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию

Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Происшествия

Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП

По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
Российская газета 06:46
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Экономика

Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Общество

Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту

Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу о перестрелке в Ростовской области

RT на русском 04:07
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском

RT на русском 05:13
Политика

Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Происшествия

В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала

Российская газета 03:18
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Инфорос 05:05
Здоровье

Более 50 медицинских учреждений отремонтируют в Тверской области

Программа ремонта и развития материально-технической базы учреждений была разработана на основе заявок от медицинских организаций Тверской области.
Известия 07:41
Здоровье

В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

РБК 07:45
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 21 октября в 11:00
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество

Зампред мурманской ОП извинилась за шутку с банками икры

РИА Новости 21 октября в 14:18
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера

Кроссовер Yaris LX делит общую платформу с легковой моделью Yaris, которую продают в кузовах седан и хэтчбек.
АвтоВзгляд 21 октября в 06:04
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10

На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.
Военное обозрение 06:17
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество

За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
REGNUM 03:46
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