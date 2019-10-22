Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

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