Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 15:31

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:35

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москвавчера в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Политика

На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
Известия 10:06
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:00
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Общество

Украинский хор записал видеообращение к россиянам

Вечерняя Москва 19:57
Политика

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 15:31
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 10:57
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Общество

В России ужесточат наказание за недолив топлива

Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Известия 14:00
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК 05:29
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»

Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Общество

Украинцев признали самыми бедными в Европе

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала свои новые отношения. Девушка подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа.
News.ru 04:51
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

В Росатоме опровергли заявления о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Ранее в среду, 23 октября, российское отделение Greenpeace заявило о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов — так называемых урановых «хвостов», которые являются побочным продуктом обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций.
Известия 20:07
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Музыка

Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Космос

Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет

Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
РИА Новости вчера в 09:31
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2020–2022 годы

Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство.
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Здоровье

Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста

Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
ПРАЙМ 20:23
Армия и оружие

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Гаджеты

В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК 21 октября в 19:33
Космос

Маск впервые отправил твит через космос

Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Виталий Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса

Известия 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
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