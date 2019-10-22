Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением
«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Общество
Украинский хор записал видеообращение к россиянам
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Общество
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»
Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала свои новые отношения. Девушка подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
В Росатоме опровергли заявления о ввозе в Россию радиоактивных отходов
Ранее в среду, 23 октября, российское отделение Greenpeace заявило о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов — так называемых урановых «хвостов», которые являются побочным продуктом обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Космос
Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет
Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2020–2022 годы
Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство.
Здоровье
Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста
Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
Космос