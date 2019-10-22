Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
REGNUM 10:27
Политика
Британский парламент отклонил законопроект Джонсона о Brexit
За несколько часов до голосования премьер предупредил, что если план по выходу из ЕС не будет поддержан, то законопроект снимут с рассмотрения и инициируют досрочные выборы в парламент.
Страна Советов on-line 06:40
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика
CNN упрекнула Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
США стали «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.
Известия 08:11
Политика
В США прокомментировали задержание Ахмеда Билалова
Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Газета.Ru 10:36
Политика
Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
RT на русском вчера в 11:15
Экономика
Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Lenta.ru вчера в 15:59
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол
Жоао Марио: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Ювентуса»
Полузащитник московского "Локомотива" португалец Жоао Марио считает, что его команда не заслуживала поражения в матче футбольной Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".
РИА Новости 06:20
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Гаджеты
Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs
The GEEK 03:43
Происшествия
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru 10:26
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики ВКС России летят в ЮАР
Группа стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов российских ВКС совершит визит в ЮАР, сообщает 21 октября пресс-служба Минобороны России.
REGNUM 21 октября в 11:27
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Политика
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Общество
Меган Маркл посетила церемонию открытия саммита One Young World
Меган Маркл посетила открытие 10-го ежегодного саммита One Young World — мероприятие прошло в лондонском Альберт-холле.
Salt Mag 05:49
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39