Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
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Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 телами
Полиция графства Эссекс (Великобритания) сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике
Причины авиакатастрофы пока не называются. Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР.
Происшествия
В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Экономика
ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Политика
Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами
Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
Кино
Опубликован трейлер финальной серии «Звездных войн»
Фильм снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
Наука
Ученый-биолог из России отредактирует человеческую яйцеклетку
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Общество
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Происшествия
Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами
Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Происшествия
Глава сельсовета в Амурской области задержан при получении взятки
Глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района Амурской области задержан правоохранителями при получении взятки в размере 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
Политика
Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием
Экономика
Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве курдов Соединенными Штатами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты, будучи союзниками курдов в Сирии, предали их.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали в больницу
Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.