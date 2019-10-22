Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°22 октября в 15:31

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС22 октября в 14:35

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Экономика

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 телами

Полиция графства Эссекс (Великобритания) сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс.
Профиль вчера в 12:46
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике

Причины авиакатастрофы пока не называются. Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР.
REGNUM вчера в 23:13
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК вчера в 13:44
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 15:48
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Экономика

ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни

Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ 22 октября в 09:42
Политика

Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новости вчера в 15:00
Кино

Опубликован трейлер финальной серии «Звездных войн»

Фильм снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
ТК Звезда 22 октября в 00:49
Наука

Ученый-биолог из России отредактирует человеческую яйцеклетку

Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru вчера в 16:17
Общество

Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Российская газета вчера в 00:58
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия

Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами

Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36
Происшествия

Глава сельсовета в Амурской области задержан при получении взятки

Глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района Амурской области задержан правоохранителями при получении взятки в размере 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 00:05
Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
РБК вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха

В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru 22 октября в 10:31
Авто

В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
SpeedMe 22 октября в 03:03
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 22 октября в 02:05
Гаджеты

В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5

Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa вчера в 10:34
Политика

Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием

News.ru вчера в 16:29
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru вчера в 22:04
Наука

Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение

Московский Комсомолец вчера в 13:19
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Армия и оружие

В Кремле заявили о предательстве курдов Соединенными Штатами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты, будучи союзниками курдов в Сирии, предали их.
Ридус вчера в 04:31
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Общество

Елену Малышеву госпитализировали в больницу

Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.
УтроNews вчера в 02:41
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