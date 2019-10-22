Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Газета.Ru 18:27
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
RT на русском 12:03
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты
Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.
Ридус 14:39
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Музыка
Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой
В интервью радио Sputnik певица, телеведущая, Instagram-блогер Анна Калашникова рассказала, сколько стоит записать песню и в чем секрет Ольги Бузовой.
Глас Народа 05:19
Происшествия
Электричка насмерть сбила мужчину в Москве
Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.
RT на русском 19:56
Космос
Космический телескоп «Спектр-РГ» достиг расчетной орбиты
Космический телескоп «Спектр-РГ», запущенный с Байконура в июле, достиг расчетной орбиты, сообщает Звезда.
Аргументы и Факты 22 октября в 04:33
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21
Футбол
В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020
Soccer.ru вчера в 02:04
Здоровье
В Свердловской области не хватает больше тысячи врачей
Не хватает онкологов, психиатров и врачей скорой В прошлом году средний показатель смертности в Свердловской области был выше на 8,4%, чем по России.
66.ru 06:45
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча по итогам игры с «Оренбургом»
Sport24.ru вчера в 10:17
Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM 18:08
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
iXBT.com 16:22
Экономика
В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина
В России за последний год закрылись 668 тысяч юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
URA.Ru 16:42
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04