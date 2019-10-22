Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Технологии
Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Происшествия
По Заводскому району Саратова ночью бегал кабан
Вчера, 24 октября, жители Заводского района Саратова сообщили, что по проспекту Энтузиастов около полуночи бегал кабан.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить офицеров от переработок
Министерство обороны России ввело в армии контроль за распорядком дня офицеров и солдат, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
Происшествия
СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице
Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
Политика
Моралес выиграл президентские выборы в Боливии
Сам Эво Моралес заявил, что победил в первом туре президентских выборов, еще 24 октября.
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Общество
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Заворотнюк
62-летняя звезда «Экипажа», советская актриса Александра Яковлева поделилась своими мыслями о болезни коллеги Анастасии Заворотнюк в интервью одному из популярных изданий.
Политика
Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии
Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экономика
«РУСАЛ» за 9 месяцев сохранил выпуск алюминия на уровне прошлого года
"РУСАЛ" за 9 месяцев 2019 года произвел 2,809 млн тонн алюминия против 2,81 млн тонн годом ранее, сообщает компания.
Экономика
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума РФ утвердила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в первом чтении.