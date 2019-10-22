Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

Телеканал 360°вчера в 18:17

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:28

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

REGNUM 23 октября в 13:06
Технологии

Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»

Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
РБК 01:30
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Происшествия

МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

РБК 03:40
Происшествия

По Заводскому району Саратова ночью бегал кабан

Вчера, 24 октября, жители Заводского района Саратова сообщили, что по проспекту Энтузиастов около полуночи бегал кабан.
FreeNews-Volga 00:47
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить офицеров от переработок

Министерство обороны России ввело в армии контроль за распорядком дня офицеров и солдат, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
REGNUM 01:31
Экономика

Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Известия 23 октября в 22:00
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Политика

Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР

РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице

Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
РБК 03:31
Политика

Моралес выиграл президентские выборы в Боливии

Сам Эво Моралес заявил, что победил в первом туре президентских выборов, еще 24 октября.
Телеканал 360° 01:04
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Общество

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новости вчера в 18:16
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Заворотнюк

62-летняя звезда «Экипажа», советская актриса Александра Яковлева поделилась своими мыслями о болезни коллеги Анастасии Заворотнюк в интервью одному из популярных изданий.
RuNews24.ru 03:24
Политика

Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
ТАСС вчера в 20:24
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Экономика

«РУСАЛ» за 9 месяцев сохранил выпуск алюминия на уровне прошлого года

"РУСАЛ" за 9 месяцев 2019 года произвел 2,809 млн тонн алюминия против 2,81 млн тонн годом ранее, сообщает компания.
Finam.Ru 02:04
Экономика

Госдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума РФ утвердила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в первом чтении.
ФАН вчера в 09:25
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