Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Вашингтон
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Гаджеты
Meizu представила новый смартфон Meizu 16T
Армия и оружие
Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии
Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики.
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только, когда была уже четвертая стадия.
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Кино
Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Энергетика
В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Политика
В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа
Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
Политика
Моралес победил на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Общество
В Эстонии снесли памятник советским воинам
В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
Политика
Главы 13 регионов России возглавят местные отделения «Единой России»
Руководители 13 субъектов России станут секретарями региональных отделений "Единой России" в своих регионах, передает ТАСС .
Политика
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот на шестой день после родов
Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.