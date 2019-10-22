Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

Телеканал 360°18:17

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС14:28

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Вашингтон
Общество

Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова

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Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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Meizu представила новый смартфон Meizu 16T

The GEEK вчера в 04:37
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Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии

Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики.
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Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только, когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ 23:08
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Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
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Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин

РИА Новости вчера в 17:15
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости 15:11
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
Автоновости дня 14:01
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Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
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Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 15:09
Энергетика

В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru 22:51
Политика

В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа

Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Коммерсантъ 22:56
Фигурное катание

Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт 19:07
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
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Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru 14:30
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Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей

На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
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В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
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Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Доля AMD в европейских продажах ПК растет

Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
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Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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В Эстонии снесли памятник советским воинам

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
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Дибала рассказал о происхождении своего способа празднования голов

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Главы 13 регионов России возглавят местные отделения «Единой России»

Руководители 13 субъектов России станут секретарями региональных отделений "Единой России" в своих регионах, передает ТАСС .
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Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
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Решетова показала свой живот на шестой день после родов

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