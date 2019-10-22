Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:10
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС 23 октября в 02:29
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия 23 октября в 03:37
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру вчера в 04:30
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru вчера в 10:13
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
Указывается, что если вы вернулись с отпуска из в страны с тропическим климатом с высокой температурой, нужно рассказать врачу, где именно вы отдыхали.
РИА Новости 00:39
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Наука
Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями
Японские инженеры создали кружку, способную создавать на поверхности жидкости фигуры из пузырей.
N+1 вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 18:27
Политика
Минюст США начал уголовное расследование истоков «российского дела»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр поручил проверить обоснованность расследования спецпрокурора Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве».
REGNUM вчера в 22:28
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Энергетика
Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана
Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
ПРАЙМ 00:00
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о возможной беременности Собчак
URA.Ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке
Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян. Обо всем девушка рассказала 24 октября.
Gazeta.SPb вчера в 17:14
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.
RT на русском вчера в 17:25
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
iXBT.com вчера в 16:22
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Хоккей
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 00:34
Космос
Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет
РИА Новости 22 октября в 09:31
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru вчера в 16:22
Общество
Губернатор Приморья отказался от повышения зарплаты
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты и расходов на содержание главы края, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию зарплаты для работников бюджетной сферы региона, сообщили в администрации Приморского края.
Общественное телевидение Приморья вчера в 23:53