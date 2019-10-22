Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Экономика Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Общество Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.

Армия и оружие Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Армия и оружие Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Кино В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.

Игры Релиз The Last of Us Part II может быть отложен Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске Указывается, что если вы вернулись с отпуска из в страны с тропическим климатом с высокой температурой, нужно рассказать врачу, где именно вы отдыхали.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Наука Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями Японские инженеры создали кружку, способную создавать на поверхности жидкости фигуры из пузырей.

Политика Минюст США начал уголовное расследование истоков «российского дела» Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр поручил проверить обоснованность расследования спецпрокурора Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве».

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Энергетика Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян. Обо всем девушка рассказала 24 октября.

Футбол Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Гаджеты Доля AMD в европейских продажах ПК растет Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.

Наука В Республике Коми нашли останки доисторического животного В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.

Общество Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.